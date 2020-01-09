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      В Австралії тисячам верблюдів загрожує відстріл через посуху: як їх можуть врятувати

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      Верблюди в Австралії / canberranovosti.com

      10 тисячам верблюдів в Австралії загрожує відстріл через багатомісячну посуху, якій сприяють масштабні пожежі. Тварини створюють загрозу віддаленим селищам, у яких мешкають представники корінних народів.

      Саме так пояснила своє рішення влада Австралії. Про це повідомляє DW.

      Актуально: Вчені заявили вже про мільярд загиблих від вогню тварин в Австралії

      Снайпери відстрілюватимуть тварин із вертольотів. Ці заходи охоплять територію, на якій проживають близько 2300 аборигенів. Стада верблюдів прийшли туди у пошуках їжі, що призвело до забруднення джерел питної води.

      У міністерстві охорони навколишнього середовища штату Південна Австралія наголосили, що це піде на користь добробуту тварин, оскільки верблюди вже почали гинути від спраги.

      Як верблюди з'явились в Австралії

      Вперше верблюдів завезли до Австралії з Індії в середині XIX століття для освоєння значних територій внутрішньої частини континенту. З тих пір вони розплодилися так, що їхня кількість в Австралії становить понад мільйон тварин.

      Як верблюдів Австралії хочуть врятувати

      Тим часом, десятки жителів Сомалі опублікували у соціальних мережах заклики до влади Австралії не вбивати верблюдів, а передати їх африканській республіці. Розведення верблюдів було однією з традиційних галузей економіки Сомалі протягом століть.

      Що відомо про руйнівні пожежі в Австралії

      Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них, як і раніше, не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. Поширенню вогню сприяють висока температура і сильний вітер. Полум'я знищило понад 1800 будівель. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання. У вогні загинули 25 осіб.

      Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.

      Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи.

      На чому базуються дані про загиблих тварин – пояснення у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Екологія Світ тварин Австралія Пожежі в Австралії Сомалі Африка
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