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В Австралии из ресторана вышвырнули пьяных посетительниц: фото

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В Австралии из ресторана "выбросили" пьяных посетительниц
В Австралии из ресторана "выбросили" пьяных посетительниц / ВВС

В Сиднее (Австралия) оштрафовали ресторан "Станция Гангнам" за то, что его работники выбросили на улицу двух пьяных, бессознательных женщин.

Об этом сообщил сайт ВВС.

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Три женщины употребляли алкоголь в сиднейском ресторане. Они выпили по восемь рюмок крепкого корейского ликера в течение 35 минут. После этого две из них "развалились" за своим столом. Персонал продолжал обслуживать женщин, несмотря на четкие признаки опьянения.

випили по вісім чарок міцного корейського лікеру протягом 35 хвилин
Женщины выпили по восемь рюмок крепкого корейского ликера в течение 35 минут

Официанты и другие работники заведения вечером вынесли на улице пьяных посетительниц и оставили их на тротуаре. Одну женщину даже стошнило во время того, когда ее выносили.

Женщины получили медицинскую помощь, только после того, как подошли патрульные полиции, заметив группу людей, собравшихся возле ресторана.

Жінок просто викинули з ресторану
Женщин просто выбросили из ресторана

Ресторан был оштрафован на сумму 1650 долларов США. Кроме того, на них наложили другие санкции, касающиеся работы заведения

К слову, в России нетрезвый водитель совершила ДТП, а также повалила три дерева и ограждение в центральной части города. После того, как ее остановила полиция, женщина решила допить алкоголь в машине патрульных, которые составляли на нее протокол.

Теги: Алкоголь Австралия Курьезные новости
Источник: 24 канал
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