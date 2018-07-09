18:40
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

В Австралії з ресторану викинули п'яних відвідувачок: фото

3121 Читать новость на русском
В Австралії з ресторану "викинули п'яних відвідувачок
В Австралії з ресторану "викинули п'яних відвідувачок / ВВС

В Сіднеї (Австралія) оштрафували ресторан "Станція Гангнам" за те, що його працівники викинули на вулицю двох п'яних, несвідомих жінок.

Про це повідомив сайт ВВС.

Читайте також: Супрун попередила про небезпеку популярних напоїв влітку

Три жінки споживали алкоголь у сіднейському ресторані. Вони випили по вісім чарок міцного корейського лікеру протягом 35 хвилин. Після цього дві з них розвалилися за своїм столом. Персонал продовжував обслуговувати жінок, незважаючи на чіткі ознаки сп'яніння. 

випили по вісім чарок міцного корейського лікеру протягом 35 хвилин
Жінки випили по вісім чарок міцного корейського лікеру протягом 35 хвилин

Офіціанти та інші працівники закладу ввечері винесли на вулиці п'яних відвідувачок та залишили їх на тротуарі. Одну жінку навіть знудило під час того, коли її виносили.

Жінки отримали медичну допомогу, лише після того, коли підійшли патрульні поліції, помітивши групу людей, що зібралися біля ресторану.

Жінок просто викинули з ресторану
Жінок просто викинули з ресторану

Ресторан було оштрафовано на суму 1650 доларів США. Крім того, на них наклали інші санкції, що стосуються роботи закладу.

До слова, в Росії нетвереза водійка спричинила ДТП, а також повалила три дерева і огорожу в центральній частині міста. Після того, як її зупинила поліція, жінка вирішила допити алкоголь у машині патрульних, які складали на неї протокол.

Теги: Алкоголь Австралія Курйозні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сьогодні, 18:00 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 174
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сьогодні, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 486
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
497
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 623
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук