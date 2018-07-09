В Австралії з ресторану викинули п'яних відвідувачок: фото

В Сіднеї (Австралія) оштрафували ресторан "Станція Гангнам" за те, що його працівники викинули на вулицю двох п'яних, несвідомих жінок.

Про це повідомив сайт ВВС.

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Три жінки споживали алкоголь у сіднейському ресторані. Вони випили по вісім чарок міцного корейського лікеру протягом 35 хвилин. Після цього дві з них розвалилися за своїм столом. Персонал продовжував обслуговувати жінок, незважаючи на чіткі ознаки сп'яніння.



Жінки випили по вісім чарок міцного корейського лікеру протягом 35 хвилин

Офіціанти та інші працівники закладу ввечері винесли на вулиці п'яних відвідувачок та залишили їх на тротуарі. Одну жінку навіть знудило під час того, коли її виносили.

Жінки отримали медичну допомогу, лише після того, коли підійшли патрульні поліції, помітивши групу людей, що зібралися біля ресторану.



Жінок просто викинули з ресторану

Ресторан було оштрафовано на суму 1650 доларів США. Крім того, на них наклали інші санкції, що стосуються роботи закладу.

До слова, в Росії нетвереза водійка спричинила ДТП, а також повалила три дерева і огорожу в центральній частині міста. Після того, як її зупинила поліція, жінка вирішила допити алкоголь у машині патрульних, які складали на неї протокол.