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У Росії нетвереза жінка на Lexus повалила дерева та допивала горілку в машині поліції

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У Єкатеринбурзі нетвереза водійка автомобіля Lexus спричинила ДТП, а також повалила три дерева
У Єкатеринбурзі нетвереза водійка автомобіля Lexus спричинила ДТП, а також повалила три дерева / e1.ru

У Єкатеринбурзі нетвереза водійка автомобіля Lexus спричинила ДТП, а також повалила три дерева і огорожу в центральній частині міста. Після того, як її зупинила поліція, жінка вирішила допити алкоголь у машині патрульних, які складали на неї протокол.

Про це пише місцеве видання Ura.news.

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Вона проїхала на червоне світло, врізалася в автівку, яка пригальмувала на пішохідному переході, знесла огорожу, виїхала на тротуар, знесла три дерева та зупинилась біля четвертого,
– коментує очевидець інциденту, який записав наслідки ДТП на відео.

Свідки інциденту додають, що нетвереза жінка продовжувала пити горілку навіть під час оформлення аварії, допиваючи спиртне в патрульному автомобілі.

 

Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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