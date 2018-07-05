У Рівному під час руху загорілася маршрутка: фото і відео
У центрі Рівного на вулиці Соборній під час руху загорілася маршрутка. У салоні громадського транспорту перебували пасажири.
Про це повідомляє Rivne.Media.
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Мікроавтобус рухався по Соборній від ЦУМу в напрямку Покровського собору, як неподалік парку з нього різко почав йти густий дим. Водій маршрутки одразу зробив аварійну зупинку, і з салону почали швидко вибігати пасажири,
– йдеться у повідомленні видання.
Як зазначають очевидці, густий дим йшов з салону, з мотору і з вихлопної труби.
Фото з місця події
У Рівному під час руху загорілася маршрутка: відео
Джерело: 24 Канал
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