У Рівному під час руху загорілася маршрутка: фото і відео

У центрі Рівного на вулиці Соборній під час руху загорілася маршрутка. У салоні громадського транспорту перебували пасажири.

Про це повідомляє Rivne.Media.

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Мікроавтобус рухався по Соборній від ЦУМу в напрямку Покровського собору, як неподалік парку з нього різко почав йти густий дим. Водій маршрутки одразу зробив аварійну зупинку, і з салону почали швидко вибігати пасажири,

– йдеться у повідомленні видання.

Як зазначають очевидці, густий дим йшов з салону, з мотору і з вихлопної труби.



Фото з місця події

У Рівному під час руху загорілася маршрутка: відео