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У Сочі авто влетіло у натовп пішоходів, є жертви: з'явилося відео (18+)

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У Сочі авто влетіло у пішоходів, загинув чоловік
У Сочі авто влетіло у пішоходів, загинув чоловік / Скрін з відео

У середу, 4 липня, у російському курортному мікрорайоні Дагомис у Сочі автомобіль на великій швидкості влетів у натовп 6 пішоходів, внаслідок чого загинула одна людина.

Як повідомляє "Интерфакс", аварія сталася неподалік від зупинки "Чайна фабрика".

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Відомо, що водій Chevrolet не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, яку безперешкодно перетнув. Після цього його авто влетіло у натовп людей на тротуарі поруч з пішохідним переходом.

У результаті ДТП на місці загинув 63-річний місцевий житель, ще троє пішоходів з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні,
– йдеться у повідомленні.

Як розповіли у прес-службі головного управління МВС по Краснодарському краю, аварія трапилася через те, що водій заснув за кермом.

"Водій дав свідчення. Йому 23 роки, він місцевий житель, працює в таксі. Момент наїзду він не пам'ятає, так як заснув. За його словами, працював дві доби без сну", – розповіло джерело видання.

Сам молодий чоловік розповів, що не пам'ятає момент зіткнення, так як спав. За його словами, він прокинувся вже від удару і побачив, що збив пішоходів.

У Сочі водій влетів у натовп пішоходів: відео 18+

 

Теги: Жертви Аварії та ДТП Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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