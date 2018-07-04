В Сочи авто влетело в толпу пешеходов, есть жертвы: появилось видео (18+)

В среду, 4 июля, в российском курортном микрорайоне Дагомыс в Сочи автомобиль на большой скорости влетел в толпу 6 пешеходов, в результате чего погиб один человек.

Как сообщает "Интерфакс", авария произошла недалеко от остановки "Чайная фабрика".

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Известно, что водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, которую беспрепятственно пересек. После этого его авто влетело в толпу людей на тротуаре рядом с пешеходным переходом.

В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу,

– говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.

"Водитель дал признательные показания. Ему 23 года, он местный житель, работает в такси. Момент наезда он не помнит, так как уснул. По его словам, работал двое суток без сна", – рассказал источник.

Сам молодой человек рассказал, что не помнит момент столкновения, так как спал. По его словам, он проснулся уже от удара и увидел, что сбил пешеходов.

В Сочи водитель влетел в толпу пешеходов: видео 18+