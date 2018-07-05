В Ровно во время движения загорелась маршрутка: фото и видео
В центре Ровно на улице Соборной во время движения загорелась маршрутка. В салоне общественного транспорта находились пассажиры.
Об этом сообщает Rivne.Media.
Читайте также: В Сочи авто влетело в толпу пешеходов, есть жертвы: появилось видео (18+)
Микроавтобус двигался по Соборной от ЦУМа в направлении Покровского собора, как неподалеку от парка из него резко начал идти густой дым. Водитель маршрутки сразу сделал аварийную остановку, и из салона начали быстро выбегать пассажиры,
– говорится в сообщении издания.
Как отмечают очевидцы, густой дым шел из салона, из мотора и из выхлопной трубы.
Фото с места происшествия
В Ровно во время движения загорелась маршрутка: видео
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии