В Ровно во время движения загорелась маршрутка: фото и видео

В центре Ровно на улице Соборной во время движения загорелась маршрутка. В салоне общественного транспорта находились пассажиры.

Об этом сообщает Rivne.Media.

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Микроавтобус двигался по Соборной от ЦУМа в направлении Покровского собора, как неподалеку от парка из него резко начал идти густой дым. Водитель маршрутки сразу сделал аварийную остановку, и из салона начали быстро выбегать пассажиры,

– говорится в сообщении издания.

Как отмечают очевидцы, густой дым шел из салона, из мотора и из выхлопной трубы.



Фото с места происшествия

В Ровно во время движения загорелась маршрутка: видео