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      В Азовское море вошли ракетные корабли России

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      Российский корабль "Углич" в Азовском море
      Российский корабль "Углич" в Азовском море / tass.ru

      Два российских военных ракетных корабля "Углич" и "Великий Устюг" прошли через Керченский пролив в Азовское море.

      Экипажи кораблей выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

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      "Малые ракетные корабли "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", – сообщили в РФ.


      В Азовское море вошли ракетные корабли РФ / фото Минобороны РФ

      Сейчас эти ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

      В российском оборонном ведомстве добавили, что "Углич" 21 октября был в оккупированном Севастополе. Туда он доставлял главную икону Военно-морского флота России "Святой апостол Андрей Первозванный".

      Как Россия блокирует украинские суда, идущие в Азовское море?​
      Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Кроме того, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Сейчас страна-агрессор серьезно увеличила продолжительность искусственной задержки украинских судов у Керченского пролива, которые из-за нее идут в порты Мариуполя и Бердянска. Кроме того, корабли, направляющиеся в украинские порты, проходят Керченский пролив не по традиционной очереди. Их раз в несколько дней формируют в отдельные караваны.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Водный транспорт
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