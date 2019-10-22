В Азовское море вошли ракетные корабли России

Два российских военных ракетных корабля "Углич" и "Великий Устюг" прошли через Керченский пролив в Азовское море.

Экипажи кораблей выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

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"Малые ракетные корабли "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", – сообщили в РФ.



В Азовское море вошли ракетные корабли РФ / фото Минобороны РФ

Сейчас эти ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

В российском оборонном ведомстве добавили, что "Углич" 21 октября был в оккупированном Севастополе. Туда он доставлял главную икону Военно-морского флота России "Святой апостол Андрей Первозванный".

Как Россия блокирует украинские суда, идущие в Азовское море?​

Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Кроме того, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



Сейчас страна-агрессор серьезно увеличила продолжительность искусственной задержки украинских судов у Керченского пролива, которые из-за нее идут в порты Мариуполя и Бердянска. Кроме того, корабли, направляющиеся в украинские порты, проходят Керченский пролив не по традиционной очереди. Их раз в несколько дней формируют в отдельные караваны.