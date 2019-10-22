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      В Азовське море увійшли ракетні кораблі Росії

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      Російський корабель "Углич" в Азовському морі
      Російський корабель "Углич" в Азовському морі / tass.ru

      Два російські військові ракетні кораблі "Углич" та "Великий Устюг" пройшли через Керченську протоку в Азовське море.

      Екіпажі кораблів виконували завдання у складі постійного з'єднання Військово-Морського Флоту в Середземному морі, повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації.

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      "Малі ракетні кораблі "Углич" та "Великий Устюг" Каспійської флотилії пройшли через Керченську протоку і увійшли в акваторію Азовського моря", – повідомили в РФ.


      В Азовське море увійшли ракетні кораблі РФ / фото Міноборони РФ

      Зараз ці ракетні кораблі повертаються в пункт постійного базування на Каспії.

      У російському оборонному відомстві додали, що "Углич" 21 жовтня був в окупованому Севастополі. Туди він доставляв головну ікону Військово-морського флоту Росії "Святий апостол Андрій Первозванний". 

      Як Росія блокує українські судна, що йдуть в Азовське море? Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Окрім того, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. 

      Наразі країна-агресор серйозно збільшила тривалість штучної затримки українських суден біля Керченської протокої, які через неї прямують в порти Маріуполя та Бердянська. Окрім того, кораблі, що прямують в українські порти, проходять Керченську протоку не за традиційною чергою. Їх раз на декілька днів формують в окремі каравани.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
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