В Азовском море пропали трое украинских рыбаков

Чрезвычайники в Азовском море вблизи Бердянска разыскивают трех рыбаков, которые поплыли на деревянном баркасе и исчезли 14 марта.

Украинские рыбаки должны были в определенное время выйти на связь, но этого не произошло, и связи с ними до сих пор нет. Об инциденте рассказали в ДСНС на странице в фейсбуке.

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Известно, что трое рыбаков вблизи Бердянска Запорожской области вышли в море на деревянном баркасе. Чрезвычайники организовали поисковую операцию, привлекли катер Госпогранслужбы и катер коммунальной спасательной службы.