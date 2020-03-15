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      В Азовском море пропали трое украинских рыбаков

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      Чрезвычайники в Азовском море вблизи Бердянска разыскивают трех рыбаков, которые поплыли на деревянном баркасе и исчезли 14 марта.

      Украинские рыбаки должны были в определенное время выйти на связь, но этого не произошло, и связи с ними до сих пор нет. Об инциденте рассказали в ДСНС на странице в фейсбуке. 

      Читайте также В Киевской области нашли тело одного из двух пропавших в феврале рыбаков

      Известно, что трое рыбаков вблизи Бердянска Запорожской области вышли в море на деревянном баркасе. Чрезвычайники организовали поисковую операцию, привлекли катер Госпогранслужбы и катер коммунальной спасательной службы.

      В феврале в Азовском море был похожий инцидент – исчезли украинские рыбаки из села Райновка Запорожской области. Однако очень быстро стало известно, что их 15 февраля задержали россияне, доставили в оккупированную Керч и удерживали там 10 суток.

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      14 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Госпогранслужба ГСЧС Водный транспорт Бердянск Новости Запорожья Новости Украины
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