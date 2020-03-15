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      В Азовському морі зникли троє українських рибалок

      -
      Троє рибалок зникли в морі / Ілюстративне фото (pixabay)

      Надзвичайники в Азовському морі поблизу Бердянська розшукують трьох рибалок, які попливли на дерев'яному баркасі та зникли 14 березня.

      Українські рибалки повинні були у визначений час вийти на зв'язок, але цього не сталося, і зв'язку з ними досі немає. Про інцидент розповіли у ДСНС на сторінці у фейсбуці. 

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      Відомо, що троє рибалок поблизу Бердянська Запорізької області вийшли в море на дерев'яному баркасі. Надзвичайники організували пошукову операцію, залучили катер Держприкордонслужби та катер комунальної рятувальної служби.

      У лютому в Азовському морі був схожий інцидент – зникли українські рибалки з села Райнівка Запорізької області. Однак дуже швидко стало відомо, що їх 15 лютого затримали росіяни, доправили до окупованої Керчі та утримували там 10 діб.

      Закриття кордонів через коронавірус: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
      14 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Держприкордонслужба ДСНС Водний транспорт Бердянськ Новини Запоріжжя Новини України
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