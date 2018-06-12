В Белом доме извинились за скандальное высказывание про премьера Канады

Директор по торговой политике Белого дома Питер Наварро извинился за свое заявление о том, что канадский премьер Джастин Трюдо заслуживает "особое место в аду".

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: Советник Трампа "набросился" на Трюдо

"Моя работа заключалась в том, чтобы послать сигнал силы. Проблема в том, что отправляя свое сообщение, я использовал неприемлемый язык. Позвольте мне исправиться",– пояснил он.

Наварро также процитировал китайского философа Конфуция: "Если ты совершил ошибку и не исправил ее, она остается ошибкой".

Напомним, Питер Наварро в эфире канала Fox News заявил, что "в аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают дипломатию измены в отношении президента Трампа, а потом пытаются вонзить ему нож в спину, когда президент идет к выходу".