В Белом доме извинились за скандальное высказывание про премьера Канады
Директор по торговой политике Белого дома Питер Наварро извинился за свое заявление о том, что канадский премьер Джастин Трюдо заслуживает "особое место в аду".
Об этом сообщает Bloomberg.
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"Моя работа заключалась в том, чтобы послать сигнал силы. Проблема в том, что отправляя свое сообщение, я использовал неприемлемый язык. Позвольте мне исправиться",– пояснил он.
Наварро также процитировал китайского философа Конфуция: "Если ты совершил ошибку и не исправил ее, она остается ошибкой".
Напомним, Питер Наварро в эфире канала Fox News заявил, что "в аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают дипломатию измены в отношении президента Трампа, а потом пытаются вонзить ему нож в спину, когда президент идет к выходу".