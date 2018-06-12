У Білому домі вибачилися за скандальне висловлювання про прем’єра Канади

Директор з торгової політики Білого дому Пітер Наварро вибачився за свою заяву про те, що канадський прем’єр Джастін Трюдо заслуговує на "особливе місце у пеклі".

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Моя робота полягала у тому, щоб надіслати сигнал сили. Проблема в тому, що надсилаючи своє повідомлення, я використав неприйнятну мову. Дозвольте мені виправитися" – пояснив він.

Наварро також процитував китайського філософа Конфуція: "Якщо ти зробив помилку і не виправив її, вона лишається помилкою".

Нагадаємо, Пітер Наварро в ефірі каналу Fox News заявив, що "у пеклі є особливе місце для тих іноземних лідерів, які обирають дипломатію зради щодо президента Трампа, а потім намагаються встромити йому ніж у спину, коли президент іде до виходу".