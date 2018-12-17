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      В Белом доме начали подготовку к остановке работы правительства, – The Washington Post

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      Правительство США может прекратить работу 22 декабря
      Правительство США может прекратить работу 22 декабря / Фото из открытых источников

      Администрация президента Соединенных Штатов Америки начала предварительную подготовку к возможному прекращению работы правительства.

      Об этом сообщило издание The Washington Post.

      Читайте также: Трамп требует выделить пять миллиардов долларов на строительство стены между США и Мексикой

      Отмечается, что в случае, если президент США Дональд Трамп и Республиканская партия не договорятся с демократами, которые не поддерживают выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, то 22 декабря правительство остановит работу.

      В связи с этими разногласиями, в США не был утвержден бюджет на следующий финансовый год, который начался 1 октября.

      Напомним, что в апреле Дональд Трамп угрожал допустить частичное закрытие правительства в 2018 году, если Конгресс не предоставит достаточно денег на строительство стены на границе с Мексикой.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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