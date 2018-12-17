У Білому домі почали підготовку до зупинки роботи уряду, – The Washington Post

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки почала завчасну підготовку до можливого припинення роботи уряду.

Про це повідомило видання The Washington Post.

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Зазначається, що у разі, якщо президент Дональд Трамп і Республіканська партія не домовляться з демократами, які не підтримують виділення п'яти мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, то 22 грудня уряд зупинить роботу.

У зв'язку з цими розбіжностями, у США не був затверджений бюджет на наступний фінансовий рік, який почався 1 жовтня.

Нагадаємо, що у квітні Дональд Трамп погрожував допустити часткове закриття уряду в 2018 році, якщо Конгрес не надасть достатньо грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.