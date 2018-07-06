В Бердянске мужчина бросил гранату в зал игровых автоматов

В ночь на пятницу, 6 июля, в центре Бердянска Запорожской области неизвестный мужчина бросил гранату в зал игровых автоматов. Инцидент произошел около 1:00.

Об этом сообщает местный сайт pro.berdyansk.

"По имеющейся у нас информации, мужчина – на вид лет 30 – пытался взорвать зал игровых автоматов. Как сообщают очевидцы, злоумышленник бросил в помещение какой-то предмет, похожий на гранату, и скрылся", – говорится в сообщении.

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Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.

При этом никто из работников и посетителей этого заведения не обратился за медицинской помощью. Другие подробности происшествия выясняются.