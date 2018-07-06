У Бердянську чоловік кинув гранату в зал ігрових автоматів

В ніч проти п'ятниці, 6 липня, у центрі Бердянська Запорізької області невідомий чоловік кинув гранату до залу ігрових автоматів. Інцидент трапився близько 1:00.

Про це повідомляє місцевий сайт pro.berdyansk.

"За наявною у нас інформацією, чоловік – на вигляд років 30 – намагався підірвати зал ігрових автоматів. Як повідомляють очевидці, зловмисник кинув у приміщення якийсь предмет, схожий на гранату, і втік", – мовиться у повідомленні.

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Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину.

При цьому ніхто з працівників і відвідувачів цього закладу не звернувся по медичну допомогу. Інші подробиці події з'ясовуються.