18:08
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В Берлине неизвестный с ножом напал на людей в электричке: есть раненые

30 Читати новину українською
В Берлине неизвестный с ножом напал на людей в электричке: есть раненые
В Берлине неизвестный с ножом напал на людей в электричке: есть раненые / berliner-zeitung.de

В субботу утром, 16 июня, неизвестный мужчина серьезно ранил двух парней (19 и 21 год) в Пренцлауэр Берге (Германия). Пострадала также 37-летняя женщина.

Об этом сообщил сайт "Berliner-zeitung".

Читайте также: В Вене мужчина напал с ножом на прохожих: есть раненые

Полиция отметила, что нападению предшествовал спор между неизвестным и двумя жертвами, между станциями Пренцлауэр Алле и Грейфсвальдер-Штрассе в электричке. Позже спор обострился, незнакомец достал нож и совершил нападение на двух молодых людей, а сам скрылся с места преступления.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице с тяжелыми травмами, им уже сделали операцию. По словам правоохранителей, они оба в настоящее время вне опастности. 37-летняя женщина испытала шока.

Работники полиции разыскивают преступника. Обстоятельства случившегося и мотивы действий нападавшего пока выясняются.

Напомним, что относительно недавно в центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум двух погибших вместе с нападавшимим и многих раненых.

Теги: Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук