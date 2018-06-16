В Берлине неизвестный с ножом напал на людей в электричке: есть раненые

В субботу утром, 16 июня, неизвестный мужчина серьезно ранил двух парней (19 и 21 год) в Пренцлауэр Берге (Германия). Пострадала также 37-летняя женщина.

Об этом сообщил сайт "Berliner-zeitung".

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Полиция отметила, что нападению предшествовал спор между неизвестным и двумя жертвами, между станциями Пренцлауэр Алле и Грейфсвальдер-Штрассе в электричке. Позже спор обострился, незнакомец достал нож и совершил нападение на двух молодых людей, а сам скрылся с места преступления.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице с тяжелыми травмами, им уже сделали операцию. По словам правоохранителей, они оба в настоящее время вне опастности. 37-летняя женщина испытала шока.

Работники полиции разыскивают преступника. Обстоятельства случившегося и мотивы действий нападавшего пока выясняются.

Напомним, что относительно недавно в центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум двух погибших вместе с нападавшимим и многих раненых.