В Берліні невідомий з ножем напав на людей в електричці: є поранені

У суботу вранці, 16 червня, невідомий чоловік серйозно поранив двох хлопців (19 та 21- річних) в Пренцлауер Берзі (Німеччина). Постраждала також 37-річна жінка.

Про це повідомив сайт "Berliner-zeitung".

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Поліція зазначила, що нападу передувала суперечка між невідомим та двома жертвами. Між станціями Пренцлауер Аллі та Грейфсвальдер-Штрассе в електричці. Пізніше суперечка загострилася, незнайомець дістав ніж та здійснив напад на двох молодих людей, а сам втік з місця злочину.

Постраждалі наразі знаходяться в лікарні з тяжкими травмами, їм вже зробили операцію. За словами правоохоронців, вони обидва в даний час не піддаються небезпеці. 37-річна жінка зазнала шоку.

Працівники поліції розшукують злочинця. Обставини того, що сталося і мотиви дій нападника поки з'ясовуються.

Нагадаємо, що відносно нещодавно в центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше двох загиблих разом з нападником та багатьох поранених.