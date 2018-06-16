В Боливии произошло масштабное смертельное ДТП: жуткие фото
В пятницу, 15 июня, в Боливии пассажирский автобус врезался в скалу, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, и еще свыше 20 получили ранения.
Об этом сообщает издание Erbol.
Читайте также: В Польше поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие: опубликованы фото
Отмечается, что во время аварии также пострадали 22 человека, однако некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв может возрасти.
Как рассказали в полиции, автобус, перевозивший людей, врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси.
По данным правоохранителей, причиной смертельного ДТП стало превышение скорости.
В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу
В Боливии в жуткой ДТП погибло 17 человек
Автобус с пассажирами влетел в скалу в Боливии
17 человек погибли в результате аварии в Боливии