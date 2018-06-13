В Польше поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие: опубликованы фото
13 июня, в Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. В результате аварии один человек погиб и еще почти три десятка получили ранения.
Как сообщает RMF24, авария произошла около 13:00.
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В частности, грузовик, перевозивший дерево столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зелена-Гуры.
Грузовик въехал в поезд. Один человек погиб. Согласно последней информации, 28 человек получили ранения, в том числе 7 детей,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшим оказался водитель грузовика.
Кроме того, в результате столкновения была повреждена колея и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены.
Выяснением обстоятельств инцидента будет заниматься специальная комиссия и прокуратура.
В Польше поезд столкнулся с грузовиком
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