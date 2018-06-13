В Польше поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие: опубликованы фото

13 июня, в Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. В результате аварии один человек погиб и еще почти три десятка получили ранения.

Как сообщает RMF24, авария произошла около 13:00.

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В частности, грузовик, перевозивший дерево столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зелена-Гуры.

Грузовик въехал в поезд. Один человек погиб. Согласно последней информации, 28 человек получили ранения, в том числе 7 детей,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшим оказался водитель грузовика.



Кроме того, в результате столкновения была повреждена колея и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены.



Выяснением обстоятельств инцидента будет заниматься специальная комиссия и прокуратура.



В Польше поезд столкнулся с грузовиком



В Польше поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим дерево



В Западнопоморском воеводстве Польши поезд столкнулся с грузовиком