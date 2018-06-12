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В Германии будут судить украинца за смертельное ДТП с полицейскими

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ДТП в Германии
ДТП в Германии / Новое Время

В Германии будут судить украинского водителя за смертельное ДТП, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница полиции.

Об этом сообщает DW.

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Так, Валерия Ю. дальнобойщика обвиняют в том, что 27 декабря 2017 года он, находясь за рулем грузовика наехал на полицейский автомобиль, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции. Еще двое полицейских получили тяжелые травмы.

Отмечается, грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.

Адвокат подсудимого сообщил, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблетки боль не утолили. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки.

Водитель планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. Сам подсудимый говорит, что ничего не помнит о трагическом инциденте. В суде сообщили, что украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы
Источник: 24 Канал
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