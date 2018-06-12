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У Німеччині судитимуть українця за смертельну ДТП з поліцейськими

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ДТП у Німеччині
ДТП у Німеччині / Новое Время

У Німеччині судитимуть українського водія через смертельне ДТП, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця поліції.

Про це повідомляє DW.

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Так, Валерія Ю. далекобійника звинувачують у тому, що 27 грудня 2017 року він, перебуваючи за кермом вантажівки, наїхав на поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула 23-річна співробітниця поліції. Ще двоє поліцейських отримали тяжкі травми.

Зазначається, вантажівка врізалася в автомобіль зі швидкістю 71 кілометр на годину. Водій не загальмував, внаслідок чого вантажівка з розтрощеним авто проїхала ще близько 200 метрів.

Адвокат підсудного повідомив, що під час їзди його підзахисний випив багато знеболювальних таблеток через біль у стегнах. Але таблекти біль не втамували. Згодом, послухавшись поради, разом з колегою-росіянином він випив горілки.

Водій планував продовжити подорож наступного дня, але сів за кермо ввечері того ж дня, коли вживав алкоголь. Невдовзі після виїзду з майданчику для вантажівок сталася аварія на автобані А61. Сам підсудний каже, що нічого не пам'ятає про трагічний інцидент. У суді повідомили, що українцеві загрожує до 5 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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