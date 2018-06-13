У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою, є загиблі: опубліковані фото
13 червня, у Західнопоморському воєводстві Польщі пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою на нерегульованому переїзді. Внаслідок аварії одна людина загинула та ще майже три десятки отримали поранення.
Як повідомляє RMF24, аварія трапилася близько 13:00.
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Зокрема, вантажівка, що перевозила дерево зіткнулася з пасажирським потягом, який прямував зі Щецина до Зельоної Гури.
Вантажівка в'їхала в поїзд. Один чоловік загинув. Згідно з останньою інформацією, 28 людей отримали поранення, в тому числі 7 дітей,
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загиблим виявився водій вантажівки.
Окрім того, у результаті зіткнення була пошкоджена колія і тягова підстанція. Рух на ділянці залізниці, де сталася аварія, закрили і організували автобуси для заміни.
З'ясування обставин інциденту займатиметься спеціальна комісія і прокуратура.
У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою
У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою, що перевозила дерево
У Західнопоморському воєводстві Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою
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