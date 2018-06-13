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У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою, є загиблі: опубліковані фото

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У Польщі трапилася смертельна ДТП за участю потяга та вантажівки
У Польщі трапилася смертельна ДТП за участю потяга та вантажівки / Фото з відкритих джерел

13 червня, у Західнопоморському воєводстві Польщі пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою на нерегульованому переїзді. Внаслідок аварії одна людина загинула та ще майже три десятки отримали поранення.

Як повідомляє RMF24, аварія трапилася близько 13:00.

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Зокрема, вантажівка, що перевозила дерево зіткнулася з пасажирським потягом, який прямував зі Щецина до Зельоної Гури.

Вантажівка в'їхала в поїзд. Один чоловік загинув. Згідно з останньою інформацією, 28 людей отримали поранення, в тому числі 7 дітей,
– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблим виявився водій вантажівки. 

Окрім того, у результаті зіткнення була пошкоджена колія і тягова підстанція. Рух на ділянці залізниці, де сталася аварія, закрили і організували автобуси для заміни.

З'ясування обставин інциденту займатиметься спеціальна комісія і прокуратура.


У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою


У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою, що перевозила дерево


У Західнопоморському воєводстві Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою


У Польщі сталася смертельна аварія за участю потяга і вантажівки

Теги: Жертви Новини Польщі Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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