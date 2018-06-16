У Болівії сталася масштабна смертельна ДТП: моторошні фото
У п'ятницю, 15 червня, у Болівії пасажирський автобус врізався у скелю, в результаті чого загинули щонайменше 17 осіб, та ще понад 20 отримали поранення.
Про це повідомляє видання Erbol.
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Зазначається, що під час аварії також постраждали 22 людини, проте деякі з них перебувають у тяжкому стані, тому число жертв може зрости.
Як розповіли у поліції, автобус, що перевозив людей, врізався у скелю на шосе в районі міста Потосі.
За даними правоохоронців, причиною смертельної ДТП стало перевищення швидкості.
У Болівії пасажирський автобус врізався у скелю
У Болівії в моторошній ДТП загинуло 17 осіб
Автобус з пасажирам влетів у скелю в Болівії
17 осіб загинуло внаслідок аварії в Болівії