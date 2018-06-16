У Болівії сталася масштабна смертельна ДТП: моторошні фото

У п'ятницю, 15 червня, у Болівії пасажирський автобус врізався у скелю, в результаті чого загинули щонайменше 17 осіб, та ще понад 20 отримали поранення.

Про це повідомляє видання Erbol.

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Зазначається, що під час аварії також постраждали 22 людини, проте деякі з них перебувають у тяжкому стані, тому число жертв може зрости.

Як розповіли у поліції, автобус, що перевозив людей, врізався у скелю на шосе в районі міста Потосі.

За даними правоохоронців, причиною смертельної ДТП стало перевищення швидкості.



У Болівії пасажирський автобус врізався у скелю



У Болівії в моторошній ДТП загинуло 17 осіб



Автобус з пасажирам влетів у скелю в Болівії