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В Борисполе двух рабочих "Киевоблэнерго" засыпало землей в котловане: один погиб

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В Борисполе двух рабочих "Киевоблэнерго" засыпало землей в котловане
В Борисполе двух рабочих "Киевоблэнерго" засыпало землей в котловане / ГСЧС

В понедельник, 13 августа, в городе Борисполь Киевской области случился оползень земли в котловане. Двух сотрудников "Киевоблэнерго", которые работали в котловане, засыпало землей. Один из мужчин погиб.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

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Как сообщила пресс-служба ГСЧС, во время выполнения ремонтных работ на улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала. Двое людей оказались под землей. На место срочно прибыли спасатели, которые начали откапывать пострадавших при помощи шанцевого инструмента.

У Борисполі двох робітників
В Борисполе двух рабочих "Киевоблэнерго" засыпало землей в котловане

Был спасен и поднят на поверхность 27-летний мужчина, которого с переломом руки передали работникам скорой помощи. Второй рабочий, 1974 года рождения, погиб,
– отмечается в сообщении ГСЧС.

Напомним, 13 августа, в 05:00 часов в районе базы отдыха "Жемчуг" в городе Приморск, что в запорожской области, трех мужчин унесло в море. Спасатели добрались до пострадавших и доставили их на берег.

Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы ГСЧС Новости Борисполя
Источник: 24 канал
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