В Запорожье трех мужчин унесло в открытое море

В понедельник, 13 августа, в 05:00 часов в районе базы отдыха "Жемчуг" в городе Приморск, что на Запорожье, трех мужчин унесло в море.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Читайте также: В Запорожье напали на бойца Операции объединенных сил "На расстоянии 1000 метров от берега находилось три человека, которых на надувном матрасе относило в открытое море. Спасатели добрались до пострадавших и доставили 31-летнего, 30 и 29 летних мужчин на берег", – сообщили спасатели.



Спасенные от оказания медицинской помощи отказались.