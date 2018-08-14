В Запорожье трех мужчин унесло в открытое море
В понедельник, 13 августа, в 05:00 часов в районе базы отдыха "Жемчуг" в городе Приморск, что на Запорожье, трех мужчин унесло в море.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"На расстоянии 1000 метров от берега находилось три человека, которых на надувном матрасе относило в открытое море. Спасатели добрались до пострадавших и доставили 31-летнего, 30 и 29 летних мужчин на берег", – сообщили спасатели.
Спасенные от оказания медицинской помощи отказались.
Источник: 24 Канал
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