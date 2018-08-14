На Запоріжжі трьох чоловіків віднесло у відкрите море
У понеділок, 13 серпня, о 05:00 годині в районі бази відпочинку "Жемчуг" в місті Приморськ, що на Запоріжжі, трьох чоловіків віднесло в море.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Читайте також: На Запоріжжі напали на бійця Операції об'єднаних сил
"На відстані 1000 метрів від берега знаходились три людини, яких на надувному матраці відносило у відкрите море. Рятувальники дісталися до постраждалих та доставили 31-річного, 30 та 29 річних чоловіків на берег", – повідомили рятувальники.
Врятовані від надання медичної допомоги відмовились.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
"Карпати" продовжать контракт з лідерами команди13 травня 2016 , 20:32
Маркевич тренуватиме 6 гравців "Дніпра" і втрачає ще одного хавбека20 червня 2016 , 16:33