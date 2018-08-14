На Запоріжжі трьох чоловіків віднесло у відкрите море

У понеділок, 13 серпня, о 05:00 годині в районі бази відпочинку "Жемчуг" в місті Приморськ, що на Запоріжжі, трьох чоловіків віднесло в море.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Читайте також: На Запоріжжі напали на бійця Операції об'єднаних сил "На відстані 1000 метрів від берега знаходились три людини, яких на надувному матраці відносило у відкрите море. Рятувальники дісталися до постраждалих та доставили 31-річного, 30 та 29 річних чоловіків на берег", – повідомили рятувальники. Врятовані від надання медичної допомоги відмовились.