На Запоріжжі напали на бійця Операції об'єднаних сил

У місті Бердянськ, що на Запоріжжі, в ніч з 7 на 8 серпня невідомий побив українського військовослужбовця. Хлопець, 1999 року народження, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. Читайте також: У центрі Запоріжжя вирубали цілий парк, щоб звільнити місце для торгового центру: обурливі кадри Поліцейські встановили, що потерпілий, військовослужбовець Операції об'єднаних сил та до Бердянська приїхав у короткострокову відпустку. Тяжкі тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті конфлікту з невідомим, по проспекту Праці біля будинку 47/14,

– йдеться у повідомленні поліції. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1985 року народження. Задля встановлення усіх обставин конфлікту, поліція просить свідків звернутися за телефоном "102".