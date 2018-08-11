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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Запоріжжі напали на бійця Операції об'єднаних сил

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На Запоріжжі побили бійця Операції об'єднаних сил
На Запоріжжі побили бійця Операції об'єднаних сил / Ілюстративне фото

У місті Бердянськ, що на Запоріжжі, в ніч з 7 на 8 серпня невідомий побив українського військовослужбовця. Хлопець, 1999 року народження, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. 

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Поліцейські встановили, що потерпілий, військовослужбовець Операції об'єднаних сил та до Бердянська приїхав у короткострокову відпустку. Тяжкі тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті конфлікту з невідомим, по проспекту Праці біля будинку 47/14,
– йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1985 року народження.

Задля встановлення усіх обставин конфлікту, поліція просить свідків звернутися за телефоном "102".

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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