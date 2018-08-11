В Запорожье напали на бойца Операции объединенных сил

В городе Бердянск, что на Запорожье, в ночь с 7 на 8 августа неизвестный избил украинского военнослужащего. Парень, 1999 года рождения, получил тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Полицейские установили, что потерпевший, военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, по проспекту Труда возле дома 47/14,

– говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Для установления всех обстоятельств конфликта, полиция просит свидетелей обратиться по телефону "102".