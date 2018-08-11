В Запорожье напали на бойца Операции объединенных сил
В городе Бердянск, что на Запорожье, в ночь с 7 на 8 августа неизвестный избил украинского военнослужащего. Парень, 1999 года рождения, получил тяжелые телесные повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Читайте также: В центре Запорожья вырубили целый парк, чтобы освободить место для торгового центра: возмутительные кадры
Полицейские установили, что потерпевший, военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, по проспекту Труда возле дома 47/14,
– говорится в сообщении полиции.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения.
Для установления всех обстоятельств конфликта, полиция просит свидетелей обратиться по телефону "102".
Выбор редакции
-
Очень обрадовалась, что на пьедестале будет две украинки, – чемпионка Европы Прищепасегодня, 13:22
-
На оккупированный Донбасс заехала колонна российских грузовиков: опубликовали видеосегодня, 12:32
-
Латвийская певица Лайма Вайкуле резко высказалась о выступлениях в оккупированном Крымусегодня, 11:22