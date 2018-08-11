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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Запорожье напали на бойца Операции объединенных сил

66 Читати новину українською
В Запорожье избили бойца Операции объединенных сил
В Запорожье избили бойца Операции объединенных сил / Иллюстративное фото

В городе Бердянск, что на Запорожье, в ночь с 7 на 8 августа неизвестный избил украинского военнослужащего. Парень, 1999 года рождения, получил тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Полицейские установили, что потерпевший, военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, по проспекту Труда возле дома 47/14,
– говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Для установления всех обстоятельств конфликта, полиция просит свидетелей обратиться по телефону "102".

Теги: Новости Украины Новости Запорожья Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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