В центре Запорожья вырубили целый парк для места под торговый центр: возмутительные кадры

В Запорожье в центре города вырубили парк Яланского. Остались одни пеньки. А все из-за того, что территорию городского парка отдали частным застройщикам. И они уже решили, что построят торговый центр на месте зеленой зоны. Горожан возмущает еще и то, что за вырубкой и строительством стоит депутат городского совета.

Несколько месяцев делили – и все же вырубили. Вот так сегодня выглядит парк Яланского в Запорожье.

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Вырубленный парк Яланского в Запорожье

Около полутысячи деревьев спилили под застройку будущего торгового центра. Хотя обжалование застройки до сих пор рассматривают в апелляционном суде. Последние деревья активисты буквально закрывали собой.

Весь сквер – это здоровые деревья, которые были источником кислорода для жителей центра города. Здесь заводы расположены буквально в 500 метрах. Он весь уничтожен. Ничего не посадив, ничего не создав, они позволяют себе вот так издеваться над зелеными насаждениями,

– сказала жительница соседнего дома Татьяна Никуткина.

Борьба за парк продолжается уже несколько месяцев, хотя история передачи значительно длиннее. Впервые землю городского сквера отдали еще в 2006-ом. Его горсовет отдал частному застройщику для возведения подземного ТРЦ и реконструкции парка. Но позже план сменился, и по измененным документам торговый центр стал огромным зданием в три этажа и на несколько парков сразу.

Уже ближе к первым подготовительным работам нашлись противники вырубки. Они развернули палатки, чтобы круглосуточно охранять деревья. Хотя к крепким ребятам противников застройки также возникли вопросы.

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Стали вызвать полицию для проверки документов рабочих на территориях. Однако те объясняют, мол, документы все есть.

"Я же говорю, будет инициативная группа, и вам покажут все документы", – заявил заместитель председателя Нацполиции Запорожской области Александр Панченко.

Запорожским городским советом в 2008-2009 годах были приняты решения о выделении компании-застройщику в аренду земель, то есть еще при предыдущей каденции депутатского корпуса более 10 лет назад было принято такое решение. Застройщик платил арендную плату и выполнял требования согласно договору аренды. На этом компетенция городского совета заканчивается,

– прокомментировал руководитель управления внутренней политики Запорожского городского совета Владимир Головешко.

На этом конфликт фактически исчерпан. По плану на строительство торгового центра уйдет три года и почти полтора миллиарда гривен средств компании депутата горсовета Владимира Кальцева от партии "Наш край".

На макете есть и зеленая зона вокруг, туда якобы должны были также пересадить несколько уникальных деревьев из парка, что ранее существовал. Но рабочие их все же спилили. Претензий у полиции и горсовета к застройщику по этому поводу нет. Новый владелец коммунальной земли – депутат Кальцев – скандал публично не комментирует.