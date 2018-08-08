У центрі Запоріжжя вирубали цілий парк, щоб звільнити місце для торгового центру: обурливі кадри

У Запоріжжі у центрі міста вирубали парк Яланського. Лишилися самі пеньки. А все через те, що територію міського парку віддали приватним забудовникам. І вони вже вирішили, що зведуть торговельний центр на місці зеленої зони. Містян обурює ще й те, що за вирубкою та будівництвом стоїть депутат міської ради.

Кілька місяців ділили – і все ж вирубали. Ось так сьогодні виглядає парк Яланського у Запоріжжі.

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Вирубаний парк Яланського у Запоріжжі

Близько півтисячі дерев спиляли під забудову майбутнього торгового центру. Хоча оскарження забудови досі розглядають в апеляційному суді. Останні дерева активісти буквально закривали собою.

Весь сквер – це здорові дерева, які були джерелом кисню для жителів центра міста. Тут заводи розташовані буквально в 500 метрах. Він весь знищений. Нічого не посадивши, нічого не створивши, вони дозволяють собі ось так знущатися над зеленими насадженнями,

– сказала мешканка сусіднього будинку Тетяна Нікуткіна.

Боротьба за парк точиться вже кілька місяців, хоча історія передачі значно довша. Вперше землю міського скверу віддали ще у 2006-ому. Його міськрада віддала приватному забудовнику для зведення підземного ТРЦ і реконструкції парку. Але пізніше план змінився, і за зміненими документами торговий центр став величезною будівлею на три поверхи та на кілька парків одразу.

Вже ближче до перших підготовчих робіт знайшлись противники вирубки. Вони розгорнули намети, аби цілодобово охороняти дерева. Хоча до міцних хлопців противників забудови також виникли питання.

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Стали викликати й поліцію для перевірки документів робітників на територіях. Однак ті пояснюють, мовляв, документи всі є.

"Я ж говорю, буде ініціативна група, і вам покажуть всі документи", – заявив заступник голови Нацполіції Запорізької області Олександр Панченко.

Запорізькою міською радою в 2008-2009 роках були прийняті рішення про виділення компанії-забудовнику в оренду земель, тобто ще за попередньої каденції депутатського корпусу більше 10 років тому було прийнято таке рішення. Забудовник платив орендну плату і виконував вимоги відповідно до договору оренди. На цьому компетенція міської ради закінчується,

– прокоментував керівник управління внутрішньої політики Запорізької міської ради Володимир Головешко.

На цьому конфлікт фактично вичерпано. За планом на будівництво торгового центру піде три роки і майже півтора мільярда гривень коштів компанії депутата міськради Володимира Кальцева від партії "Наш край".

На макеті є і зелена зона навколо, туди б мали також пересадити кілька унікальних дерев з парку, що раніше існував. Та робочі їх все ж знесли. Претензій у поліції та міськради до забудовника з цього приводу немає. Новий власник комунальної землі – депутат Кальцев – скандал публічно не коментує.