Вибух на Запоріжжі був не під час тривоги

У Запоріжжі в деяких районах міста було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– було сказано в телеграм-каналі цього ЗМІ о 13:59.

Втім, слід зазначити, що наразі в регіоні не оголошено тривогу. Востаннє тривога у Запорізькій області лунала дві з половиною години тому, відбій був об 11:38.

На 13:37 відомо тільки про тривогу на Харківщині, про інші небезпеки не повідомляли.

Повітряні сили також не інформували про загрози для Запорізької області. Останнє повідомлення в їхньому телеграм-каналі стосувалося роботи ППО по розвідувальному дрону. Локацією назвали саме Запоріжжя, але це було близько десятої ранку.

Не писав про нові тривоги й очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

24 Канал буде стежити за подіями та доповнить цю новину, щойно з'явиться нова інформація.