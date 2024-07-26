Також було завдано удару балістичною ракетою "Іскаденр-М". Бойова робота проводилася в чотирьох областях України.
Дивіться також У Зеленського відреагували на падіння уламків "Шахеда" в Румунії
Джерело:Микола Олещук
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. У ніч на 26 липня окупанти випустили 22 "Шахеди".
Також було завдано удару балістичною ракетою "Іскаденр-М". Бойова робота проводилася в чотирьох областях України.
Дивіться також У Зеленського відреагували на падіння уламків "Шахеда" в Румунії