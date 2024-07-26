Відомо, зокрема, про влучання в об'єкт інфраструктури та в гуртожиток. Також знаємо, що є щонайменше один постраждалий.

Докладно про нічну атаку Під загрозою були Північ та Київщина: ударні дрони Росії летіли на Україну

Атака дронів на Чернігівську область 26 липня: що відомо

Повітряна тривога в Чернігівській області вночі 26 липня тривала з 00:10 до 03:09, майже 3 години. У цей час ворожі ударні дрони не тільки перетинали регіон для атаки Київщини та Житомирщини, а й вдарили по Ніжину.

Ближче до 4 ранку з'явилося офіційне повідомлення Чернігівської ОВА щодо наслідків атаки.

Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу,

– написав очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

Упродовж цієї атаки російська армія випустила ударні дрони також на Київщину та Житомирську область. Київська ОВА, зокрема, інформувала про роботу Протиповітряної оборони в регіоні.