Тоді можна було б вирахувати, як закрити повітряний простір України, щоб на території інших держав нічого не залітало. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

До теми Глава МЗС Румунії підтвердила, що уламки "Шахедів" виявили на території країни

"Після цього, думаю, було б бажано збільшити постачання відповідної зброї на Південний напрямок. Мається на увазі систем протиракетної оборони. Це було б розумно, математично правильно. Тому що тоді можна було б обрахувати, як треба дозакрити, щоб через повітряний простір України нічого не залітало в інші країни", – сказав він.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з радником голови ОПУ Михайлом Подоляком вийде о 17 годині на ютубі 24 Каналу.

Росія робить це свідомо

Михайло Подоляк переконаний, що Росія свідомо влаштовує такі інциденти, щоб перевірити реакцію європейських спільнот. Було б добре, якби Україна отримала хоча б збільшення постачання протиракетних чи протидронових систем, закрити ними Південний чи Північний напрямок України.

Це остаточно розвіяло б сумніви Росії, показало б, що Європа готова до захисту. Якщо цього не буде зроблено, то країна-агресорка буде вважати, що Європа не готова до так званої ескалації, до розуміння всіх ризиків, які несе Росія. Тоді росіяни будуть збільшувати геноцидний компонент у цій війні,

– підкреслив посадовець.

Радник голови ОПУ пояснив, що ключовий чинник тиску Росії на Україну чи європейські спільноти – це використання геноцидного компонента: удари по цивільному населенню, по критичній інфраструктурі у різних регіонах України. Окупанти хочуть, щоб весь світ схиляв Україну закінчувати війну на умовах Росії, що буде фатальною помилкою.

Що відомо про інцидент: коротко

У ніч на 25 липня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, три з них долетіли до кордону з Румунією. У румунському місті Тульча над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через повітряну атаку Росії.

Глава МЗС Румунії підтвердила, що уламки "Шахедів" знайшли на території країни. Держава повідомила про цей інцидент своїх союзників та координує з ними свої дії.