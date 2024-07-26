Російський "Шахед" влучив у гуртожиток, де проживали люди. Він став непридатним для житла.

Дивіться також Ворог здійснив атаку на енергооб'єкти Укренерго в Житомирській та Чернігівській областях

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Ніжин

Міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив, що уночі російські "Шахеди" здійснили атаку на Ніжин, внаслідок якої постраждали 15 осіб.

Після атаки росіян, гуртожиток, в якому проживали люди, став непридатним для життя. Сама будівля зазнала серйозних пошкоджень, там немає газу, води та світла.

Зараз займаємось ліквідацією наслідків атаки. Сам будинок сильно постраждав. Займаємось відселенням людей. У гуртожитку проживали люди пенсійного віку. Там було 24 квартири. Будемо забивати двері, вікна. Немає в ньому ні газу, ні води, ні світла. Треба робити капітальний ремонт,

– повідомив Кодола.

Він додав, що всіх 15 поранених одразу доставили до Ніжинської міської лікарні. Станом на 9:30, у лікарні залишається чотири людини.

Нагадаємо, що уночі російські війська випустили по Україні 22 "Шахеди" та ракету "Іскандер-М". В результаті повітряного бою вдалося знищити 20 ударних БпЛА.