У Борисполі двох робітників засипало землею в котловані: один загинув

У понеділок, 13 серпня, в місті Бориспіль Київської області трапився зсув землі в котловані. Двох співробітників "Київобленерго", які працювали у котловані, засипало землею. Один з чоловіків загинув.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Київській області.

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Як повідомила прес-служба ДСНС, під час виконання ремонтних робіт на вулиці Мічуріна трапився зсув земляного валу. Двоє людей опинилися під землею. На місце терміново прибули рятувальники, які почали відкопувати потерпілих за допомогою шанцевого інструменту.



У Борисполі двох робітників "Київобленерго" засипало землею в котловані

Було врятовано та піднято на поверхню 27-річного чоловіка, якого з переломом руки передали працівникам швидкої допомоги. Другий робітник, 1974 року народження загинув,

– зазначається у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, 13 серпня, о 05:00 годині в районі бази відпочинку "Жемчуг" в місті Приморськ, що на Запоріжжі, трьох чоловіків віднесло в море. Рятувальники дісталися до постраждалих та доставили їх на берег.