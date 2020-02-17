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      В "Борисполе" открыли сквер памяти жертвам авиакатастрофы МАУ: фото и видео

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      В "Борисполе" открыли сквер памяти жертвам авиакатастрофы МАУ / 24 канал

      В сороковой день после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране в аэропорту "Борисполь" установили памятный камень. Впоследствии вокруг него должен появиться сквер памяти жертвам трагедии.

      В церемонии принял участие президент МАУ Евгений Дыхне, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители посольства Афганистана, Канады, Ирана, Швеции, Великобритании и Германии, а также работники авиакомпании и родственники погибших в авиакатастрофе.

      Важно! Сорок дней после катастрофы МАУ в Иране: главное о трагедии

      Церемонию начали с минуты молчания в память за 11 украинцами, которые погибли в авиакатастрофе МАУ 8 января. После этого слово взял президент МАУ, он отметил, что место в аэропорту "Борисполь" возникло не случайно.

      Мы не можем, как принято во всем мире, в том месте, где произошла катастрофа, сделать место памяти. Но мы хотим, чтобы было место, где наши экипажи перед вылетом могли бы оставить боль в сердце, чтобы выполнять свою работу на борту, а вернувшись все еще помнить своих товарищей,
      – заявил Евгений Дыхне.

      После этого президент МАУ заложил капсулу с остатками почвы с места катастрофы и частями самолета.


      В "Борисполе" открыли сквер памяти жертвам авиакатастрофы МАУ / Фото: "Укринформ"

      Представитель посольства Афганистана в Украине Сардар Мохаммад Рахманогли выразил соболезнования Украине и семьям жертв авиакатастрофы. Он добавил, что 8 января на борту самолета "Международных авиалиний Украины" находились 14 граждан Афганистана. Все они погибли.

      Смотрите фото с открытия сквера памяти жертвам авиакатастрофы МАУ / Фото: 24 канал (Екатерина Степанова), Укринформ

      Смотрите видео церемонии открытия сквера в "Борисполе":​

      Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: главное

      • Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал вскоре после вылета утром 8 января. На его борту были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • 19 января тела погибших украинцев вернули в Украину. В аэропорту "Борисполь" состоялась церемония прощания. 20 января жертв авиакатастрофы похоронили в их родных городах.
      • 2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету от момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ.


      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Все о погибших в авиакатастрофе МАУ украинцах
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Борисполя МАУ Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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