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      У "Борисполі" відкрили сквер пам'яті жертвам авіакатастрофи МАУ: фото та відео

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      У "Борисполі" відкрили сквер пам'яті жертвам авіакатастрофи МАУ / 24 канал

      У сороковий день після авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані в аеропорту "Бориспіль" встановили пам'ятний камінь. Згодом навколо нього має з'явитися сквер пам'яті жертвам трагедії.

      У церемонії взяв участь президент МАУ Євгеній Дихне, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники посольства Афганістану, Канади, Ірану, Швеції, Великої Британії та Німеччини, а також працівники авіакомпанії та родичі загиблих в авіакатастрофі.

      Важливо! Сорок днів після катастрофи МАУ в Ірані: головне про трагедію

      Церемонію розпочали з хвилини мовчання у пам'ять за 11 українцями, які загинули в авіакатастрофі МАУ 8 січня. Після цього слово взяв президент МАУ, він зазначив, що місце в аеропорту "Бориспіль" виникло не випадково.

      Ми не можемо, як заведено в усьому світі, в тому місці, де відбулася катастрофа, зробити місце пам'яті. Але ми хочемо, щоб було місце, де наші екіпажі перед вильотом могли б залишити біль у серці, аби виконувати свою роботу на борту, а повернувшись все ще пам'ятати своїх товаришів,
      – заявив Євгеній Дихне.

      Після цього президент МАУ заклав капсулу з залишками ґрунту з місця катастрофи та частинами літака.


      У "Борисполі" відкрили сквер пам'яті жертвам авіакатастрофи МАУ / Фото: "Укрінформ"

      Представник посольства Афганістану в Україні Сардар Мохаммад Рахманогли висловив співчуття Україні та сім'ям жертв авіакатастрофи. Він додав, що 8 січня на борту літака "Міжнародних авіаліній України" перебували 14 громадян Афганістану. Усі вони загинули. 

      Дивіться фото з відкриття скверу пам'яті жертвам авіакатастрофи МАУ / Фото: 24 канал (Катерина Степанова), Укрінформ

      Дивіться відео церемонії відкриття скверу у "Борисполі":

      Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: головне 

      • Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" впав невдовзі після вильоту вранці 8 січня. На його борту були 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • 19 січня тіла загиблих українців повернули в Україну. В аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія прощання. 20 січня жертв авіакатастрофи поховали у їхніх рідних містах.
      • 2 лютого у мережі з'явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.


      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Жертви Новини Борисполя МАУ Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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