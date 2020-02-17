У "Борисполі" відкрили сквер пам'яті жертвам авіакатастрофи МАУ: фото та відео

У сороковий день після авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані в аеропорту "Бориспіль" встановили пам'ятний камінь. Згодом навколо нього має з'явитися сквер пам'яті жертвам трагедії.

У церемонії взяв участь президент МАУ Євгеній Дихне, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники посольства Афганістану, Канади, Ірану, Швеції, Великої Британії та Німеччини, а також працівники авіакомпанії та родичі загиблих в авіакатастрофі.

Важливо! Сорок днів після катастрофи МАУ в Ірані: головне про трагедію

Церемонію розпочали з хвилини мовчання у пам'ять за 11 українцями, які загинули в авіакатастрофі МАУ 8 січня. Після цього слово взяв президент МАУ, він зазначив, що місце в аеропорту "Бориспіль" виникло не випадково.

Ми не можемо, як заведено в усьому світі, в тому місці, де відбулася катастрофа, зробити місце пам'яті. Але ми хочемо, щоб було місце, де наші екіпажі перед вильотом могли б залишити біль у серці, аби виконувати свою роботу на борту, а повернувшись все ще пам'ятати своїх товаришів,

– заявив Євгеній Дихне.

Після цього президент МАУ заклав капсулу з залишками ґрунту з місця катастрофи та частинами літака.



У "Борисполі" відкрили сквер пам'яті жертвам авіакатастрофи МАУ / Фото: "Укрінформ"

Представник посольства Афганістану в Україні Сардар Мохаммад Рахманогли висловив співчуття Україні та сім'ям жертв авіакатастрофи. Він додав, що 8 січня на борту літака "Міжнародних авіаліній України" перебували 14 громадян Афганістану. Усі вони загинули.

Дивіться фото з відкриття скверу пам'яті жертвам авіакатастрофи МАУ / Фото: 24 канал (Катерина Степанова), Укрінформ

Дивіться відео церемонії відкриття скверу у "Борисполі":

Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: головне

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" впав невдовзі після вильоту вранці 8 січня. На його борту були 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

19 січня тіла загиблих українців повернули в Україну. В аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія прощання. 20 січня жертв авіакатастрофи поховали у їхніх рідних містах.

2 лютого у мережі з'явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу