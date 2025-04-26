Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також В Україну залітають ворожі "Шахеди": де зараз лунає тривога

Що відомо про вибухи в Павлограді

Із 22:30 для Дніпрпетровської області існує небезпека застосування ворожого озброєння. Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на місто рухається "Шахед".

БпЛА на Павлоград з північного заходу,

– йшлося в повідомленні.

Через 20 хвилин жителі почули вибух. Місцева влада поки що не розповідає про те, чи є наслідки.

За інформацією моніторингових каналів, над містом ще фіксуються кілька дронів.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вночі російські окупанти також запустили БпЛА по Дніпропетровщині. Внаслідок цього сталася пожежа у 9-поверхівці міста Кам'янське. Відомо, що 1 людина загинула, а 6 отримали поранення. Окрім того, понівечені 3 багатоквартирні будинки та 6 автомобілів.