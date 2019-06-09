В Бостоне с рельсов сошел вагон метро, есть пострадавшие: фото
В американском городе Бостон произошла авария на одной из линий метрополитена. Там с рельсов сошел поезд.
Произошло это между станциями Фенуэй и Кенмор. В результате инцидента травмы получили 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба спасателей Бостона.
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Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из тоннеля. Десять человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи города.
В соцсетях очевидцы происшествия публикуют снимки с места инцидента.
"Мужчина, который был в поезде в тот момент, рассказал, что в какой-то момент погас свет и люди начали падать, их бросало через весь вагон. Его девушка сейчас в больнице", – написала в Twitter очевидец.
Причину аварии пока не называют.