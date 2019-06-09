В Бостоне с рельсов сошел вагон метро, есть пострадавшие: фото

В американском городе Бостон произошла авария на одной из линий метрополитена. Там с рельсов сошел поезд.

Произошло это между станциями Фенуэй и Кенмор. В результате инцидента травмы получили 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба спасателей Бостона.

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Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из тоннеля. Десять человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи города.

В соцсетях очевидцы происшествия публикуют снимки с места инцидента.

At approx 10:55 a call for a trolley derailed between Fenway and Kenmore. FF’s had to carry multiple people in stoke baskets from the tunnel . 10 people transported @BOSTON_EMS . A great job by multiple agencies working together. pic.twitter.com/hQnc8Co5Ix — Boston Fire Dept. (@BostonFire) 8 июня 2019 г.

"Мужчина, который был в поезде в тот момент, рассказал, что в какой-то момент погас свет и люди начали падать, их бросало через весь вагон. Его девушка сейчас в больнице", – написала в Twitter очевидец.

BREAKING: @MBTA confirms that there was a train derailment by the #Fenway T station in #Boston

. Multiple injuries. I just spoke to a man who says everything went dark and everybody got thrown all over the train car. His girlfriend is currently in an ambulance. He’s also injured. pic.twitter.com/op6sgTLlEn — Nia Hamm NBC10 Boston (@NiaNBCBoston) 8 июня 2019 г.

Причину аварии пока не называют.