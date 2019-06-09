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      У Бостоні з рейок зійшов вагон метро, є постраждалі: фото

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      Аварія у Бостоні
      Аварія у Бостоні / фото із соцмереж

      В американському місті Бостон сталася аварія на одній із ліній метрополітену. Там із рейок зійшов поїзд.

      Трапилось це між станціями Фенуей і Кенмор. В результаті інциденту травми отримали 10 людей. Про це інформує прес-служба рятувальників Бостона.

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      Пожежній службі довелося виносити на ношах багатьох людей з тунелю. Десять осіб були доставлені у відділення швидкої медичної допомоги міста.

      У соцмережах очевидці події публікують знімки з місця інциденту.

      "Чоловік, який був у поїзді в той момент, розповів, що в якусь мить погасло світло і люди почали падати, їх кидало через увесь вагон. Його дівчина зараз у лікарні", – написала у Twitter очевидиця.

      Причину аварії поки не називають.

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Метро Новини США
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