У Бостоні з рейок зійшов вагон метро, є постраждалі: фото
В американському місті Бостон сталася аварія на одній із ліній метрополітену. Там із рейок зійшов поїзд.
Трапилось це між станціями Фенуей і Кенмор. В результаті інциденту травми отримали 10 людей. Про це інформує прес-служба рятувальників Бостона.
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Пожежній службі довелося виносити на ношах багатьох людей з тунелю. Десять осіб були доставлені у відділення швидкої медичної допомоги міста.
У соцмережах очевидці події публікують знімки з місця інциденту.
"Чоловік, який був у поїзді в той момент, розповів, що в якусь мить погасло світло і люди почали падати, їх кидало через увесь вагон. Його дівчина зараз у лікарні", – написала у Twitter очевидиця.
Причину аварії поки не називають.
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