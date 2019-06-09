У Бостоні з рейок зійшов вагон метро, є постраждалі: фото

В американському місті Бостон сталася аварія на одній із ліній метрополітену. Там із рейок зійшов поїзд.

Трапилось це між станціями Фенуей і Кенмор. В результаті інциденту травми отримали 10 людей. Про це інформує прес-служба рятувальників Бостона.

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Пожежній службі довелося виносити на ношах багатьох людей з тунелю. Десять осіб були доставлені у відділення швидкої медичної допомоги міста.

У соцмережах очевидці події публікують знімки з місця інциденту.

At approx 10:55 a call for a trolley derailed between Fenway and Kenmore. FF’s had to carry multiple people in stoke baskets from the tunnel . 10 people transported @BOSTON_EMS . A great job by multiple agencies working together. pic.twitter.com/hQnc8Co5Ix — Boston Fire Dept. (@BostonFire) 8 июня 2019 г.

"Чоловік, який був у поїзді в той момент, розповів, що в якусь мить погасло світло і люди почали падати, їх кидало через увесь вагон. Його дівчина зараз у лікарні", – написала у Twitter очевидиця.

BREAKING: @MBTA confirms that there was a train derailment by the #Fenway T station in #Boston

. Multiple injuries. I just spoke to a man who says everything went dark and everybody got thrown all over the train car. His girlfriend is currently in an ambulance. He’s also injured. pic.twitter.com/op6sgTLlEn — Nia Hamm NBC10 Boston (@NiaNBCBoston) 8 июня 2019 г.

Причину аварії поки не називають.