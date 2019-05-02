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      В БПП рассказали о своих планах на парламентские выборы

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      Блок Петра Порошенко
      Блок Петра Порошенко / Фото из открытых источников

      Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" хочет объединить проевропейские силы в Украине, чтобы единой организацией пойти на парламентские выборы. Однако вопрос о лидерстве в ней Петра Порошенко дискутируется.

      Первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко в интервью газете "Сегодня" ответил на вопрос о планах создать проевропейскую партию.

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      "Это предмет дискуссий внутри партии. Между первым и вторым туром совершенно неожиданно нас стали поддерживать, и к нам готовы присоединиться новые люди, которые до этого занимали нейтральную позицию или даже критиковали нас. Причем не "за Порошенко", а на основе идеологических принципов стратегического вектора движения страны. Поэтому ушедшую волну мы намерены удержать", – сказал он.

      Кононенко напомнил, что два года назад партия уже проводила переговоры о создании объединенной проевропейской партии, но тогда они не увенчались успехом.

      Сейчас Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, исповедующих те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы,
      – заявил политик.

      Он также отметил, что может проанонсировать полную перезагрузку их партийной вертикали, исходя из идеологических принципов, ведь на сегодня, по сути, это единственная в чистом виде идеологическая партия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Петр Порошенко Игорь Кононенко Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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