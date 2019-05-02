13:17
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      У БПП розповіли про свої плани на парламентські вибори

      1106 Читать новость на русском
      Блок Петра Порошенка
      Блок Петра Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" хоче об'єднати проєвропейські сили в Україні, щоб єдиною організацією піти на парламентські вибори. Проте питання про лідерство в ній Петра Порошенка дискутується.

      Перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко в інтерв'ю газеті "Сегодня" відповів на запитання про плани створити проєвропейську партію.

      Читайте також: У штабі Порошенка заявили, що він балотуватиметься на парламентські вибори

      "Це предмет дискусій всередині партії. Між першим і другим туром абсолютно несподівано нас стали підтримувати, і до нас готові приєднатися нові люди, які до цього займали нейтральну позицію або навіть критикували нас. Причому не "за Порошенка", а на основі ідеологічних принципів зі стратегічного вектору руху країни. Тому хвилю, яка пішла, ми маємо намір утримати", – сказав він.

      Кононенко нагадав, що два роки тому партія вже проводила переговори про створення об'єднаної проєвропейської партії, але тоді вони не закінчилися успіхом. 

      Нині Петро Порошенко анонсував, що ми хочемо об'єднати всі проєвропейські сили. Всіх громадських діячів та організації, політиків та експертів, які сповідують ті самі принципи, що і ми, запрошуємо спільно йти на вибори,
      – заявив політик.

      Він також зазначив, що може проанонсувати повне перезавантаження їх партійної вертикалі, виходячи саме з ідеологічних принципів, адже на сьогодні, по суті, це єдина в чистому вигляді ідеологічна партія.

      blog_ava
      Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
      сьогодні
      5211
      Теги: Новини України Новини політики Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко Петро Порошенко Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі
      сьогодні , 12:03 П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі
      1099
      Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      сьогодні , 12:01 Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      Злой Одессит 360
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      405
      Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      сьогодні , 11:30 Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      Тетяна Острікова 1180
      День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
      сьогодні , 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
      223
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук