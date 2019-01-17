В Британии арестовали российское судно с грузом

17 января в Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", который накануне сел на мель у берегов британского графства Корнуолл.

Об этом сообщает российское ведомство ТАСС.

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Координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов отметил, что сухогруз "Кузьма Минин" Мурманского морского пароходства арестован за долги судовладельца.

По данным Фишова, всего за рубежом находятся девять судов Мурманского пароходства, часть из них арестованы.

Напомним, в декабре судно, следовавшее из Нидерландов, село на мель вблизи порта Фалмут и получило повреждения топливного бака. Позже его сняли с мели, оно стало на рейде порта. В связи с ЧП британские портовые власти задержали судно до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.