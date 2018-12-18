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      С судном из России с 18 моряками на борту произошла неприятность у берегов Британии: фото, видео

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      Российское судно "Кузьма Минин" село на мель близ побережья Британии: сейчас экстренные службы проводят операцию
      Российское судно "Кузьма Минин" село на мель близ побережья Британии: сейчас экстренные службы проводят операцию / Соцсети

      Российский сухогруз "Кузьма Минин" сел на мель и застрял вблизи графства Корнуолл, что в Великобритании. Причиной инцидента стал штормовой ветер.

      По информации Sky News, на борту корабля находились 18 российский моряков, при этом никакого груза на нем не было.

      Читайте также: В море возле Крыма затонуло российское судно


      "Кузьма Минин" сел на мель в нескольких метрах от пляжа

      Сразу после происшествия на место прибыли местные аварийные службы, в том числе и вертолеты.

      Как пишет ресурс, экипаж начал наблюдать проблемы еще перед тем, как они сели на мель, – в частности, на середине залива Фамут начал тащиться якорь, но в итоге морякам удалось несколько раз отводить назад.

      Кузьма Мінін, гелікоптери, Британія, корабель, Росія
      Сейчас продолжается спасательная операция по инциденту с "Кузьмой Мининым"

      К слову, как убеждают СМИ, "Кузьма Минин" вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где раньше был арестован за долги судовладельца.

      Российский кораблель сел на мель у побережья Британии: смотрите видео 

      Напомним, в ночь на 30 октября В Мурманской области России во время ремонта и модернизации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док ПД-50. Заметим, док начал тонуть именно во время выхода с него авианесущего крейсера. Также в результате инцидента на палубу "Кузнецова" рухнул башенный кран, в результате чего тот получил повреждения борта выше ватерлинии.

      Кто такой Кузьма Минин?
      Это русский национальный герой, организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611-1612 годов в период борьбы Московии против польской и шведской интервенций.

      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Великобритания Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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