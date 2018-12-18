С судном из России с 18 моряками на борту произошла неприятность у берегов Британии: фото, видео

Российский сухогруз "Кузьма Минин" сел на мель и застрял вблизи графства Корнуолл, что в Великобритании. Причиной инцидента стал штормовой ветер.

По информации Sky News, на борту корабля находились 18 российский моряков, при этом никакого груза на нем не было.

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"Кузьма Минин" сел на мель в нескольких метрах от пляжа

Chipper has arrived pic.twitter.com/L0T5evIHsA — Nigel K (@NDK72) 18 December 2018

Сразу после происшествия на место прибыли местные аварийные службы, в том числе и вертолеты.

As dawn breaks we're getting more of an idea of the scene off Gyllyngvase Beach #Falmouth as a @MCA_media rescue operation to refloat the Russian cargo ship is underway - picture Neilk Rankin pic.twitter.com/Z87rgBcOK0 — BBC Radio Cornwall (@BBCCornwall) 18 December 2018

Как пишет ресурс, экипаж начал наблюдать проблемы еще перед тем, как они сели на мель, – в частности, на середине залива Фамут начал тащиться якорь, но в итоге морякам удалось несколько раз отводить назад.

#KuzmaMinin aground off #Falmouth.

24 hr track from @MarineTraffic - around 45-60 mins from starting to drag anchor until arrival at the beach.@MCA_media say she's empty, so I'd have thought refloating not too tricky, tide & wx permitting. #timewilltell https://t.co/SSBWjc8Njr pic.twitter.com/wLDZl5JjnS — Troy (@wTroyt) 18 December 2018



Сейчас продолжается спасательная операция по инциденту с "Кузьмой Мининым"

К слову, как убеждают СМИ, "Кузьма Минин" вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где раньше был арестован за долги судовладельца.

Российский кораблель сел на мель у побережья Британии: смотрите видео

Напомним, в ночь на 30 октября В Мурманской области России во время ремонта и модернизации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док ПД-50. Заметим, док начал тонуть именно во время выхода с него авианесущего крейсера. Также в результате инцидента на палубу "Кузнецова" рухнул башенный кран, в результате чего тот получил повреждения борта выше ватерлинии.

Кто такой Кузьма Минин?

Это русский национальный герой, организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611-1612 годов в период борьбы Московии против польской и шведской интервенций.