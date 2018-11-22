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      В море возле Крыма затонуло российское судно

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      У берегов Крыма затонул российский сухогруз
      У берегов Крыма затонул российский сухогруз / Иллюстративное фото

      У берегов оккупированного Крыма в Керчь-Еникальском канале затонуло российское сухогрузное судно, которое перевозило на своем борту 3300 тонн зерна в порт Кавказ.

      Об этом сообщает ТАСС.

      Судно затонуло на выходе из канала на глубине 10 метров. Инцидент произошел в 600 метрах от берега.

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      Порт приписки – Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина происшествия устанавливаются, движение судоходства не затруднено, разлива топлива нет,
      – сообщили чрезвычайники оккупированного Крыма.

      Относительно членов экипажа судна, из 10 человек никто не пострадал, мчс к спасательным работам не привлекались. Сам сухогруз остается в зоне затопления.

      В то же время в судоходной компании "Аракс", которой принадлежит баржа и буксир, заявили, что не планируют поднимать баржу, поскольку "операция очень дорогая". Сумма убытков от затонувшего судна еще не установлена.

      Теги: Новости России Новости Крыма Водный транспорт Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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