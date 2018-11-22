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      У морі біля Криму затонуло російське судно

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      Біля берегів Криму затонув російський суховантаж
      Біля берегів Криму затонув російський суховантаж / Ілюстративне фото

      Біля берегів окупованого Криму в Керч-Єнікальському каналі затонуло російське суховантажне судно, яке перевозило на своєму борту 3300 тонн зерна у порт Кавказ.

      Про це повідомляє ТАСС.

      Судно затонуло на виході з каналу на глибині 10 метрів. Інцидент стався за 600 метрів від берега.

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      Порт приписки – Ростов-на-Дону. Власник вантажу і причина події встановлюються, рух судноплавства не ускладнений, розливу палива немає,
      – повідомили надзвичайники окупованого Криму.

      Щодо членів екіпажу судна, з 10 осіб ніхто не постраждав, надзвичайники до рятувальних робіт не залучалися. Сам суховантаж залишається в зоні затоплення.

      Водночас у судноплавній компанії "Аракс", якій належать баржа і буксир, заявили, що не планують піднімати баржу, оскільки "операція дуже дорога". Сума збитків від затонулого судна ще не встановлена.

      Теги: Новини Росії Новини Криму Водний транспорт Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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